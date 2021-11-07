Осторожный оптимизм - так сегодня характеризуют ситуацию с COVID медики. Цифры выписки выросли и не уступают данным госпитализации. Хотя легче нашим врачам не становится, по-прежнему много тяжелых пациентов.

Поддержка здравоохранения в пандемию на самом высоком уровне - накануне Президент распорядился выделить дополнительные средства Минздраву из резервного фонда главы государства. И всем нам сегодня нужно аккумулировать силы, чтобы удержать наметившуюся тенденцию. Ведь далеко не все зависит от врачей.

К нам присоединяется наша коллега Юлия Рубцова, она следит за темой.

В четвертую волну сознательность граждан выросла - об этом говорят и темпы вакцинации, и факт - в обществе все больше людей в масках. Минздрав же решил отблагодарить граждан за ответственное отношение к собственному здоровью, запустив проект "Спасибо-пожалуйста! Дзякуй-калі ласка!". Подготовлен пакет информационных табличек. Концепция проста - это своего рода обращение к каждому быть сознательным в период пандемии, а также благодарность тем, кто прислушался. Их можно будет прочесть на русском и белорусском языках. Напомнят такие красочные картинки и о важности использования перчаток и масок, хоть это дело и добровольное. Об использовании антисептика, соблюдении социальной дистанции и главном барьере - вакцинации. Ее эффективность показывает и подтверждает сама жизнь: в красной зоне практически нет привитых. Непривитые, как правило, и переносят COVID тяжело. Говорят, что сразу сделают прививку, когда выпишутся. Хотя многие нуждаются и в дальнейшей реабилитации.

Непривитые, как правило, и переносят COVID тяжело















Буквально вчера был здоров, а сегодня на больничной койке. Картина развития COVID схожа. Штамм "Дельта", которому свойственно так быстро осваиваться в организме человека в этом эпидемическом сезоне, фактически вытеснил уханьский. Действует резко, не церемонясь. Не пренебрегает индийский вирус молодежью и детьми. Кто будет болеть тяжело, а кому повезет больше - прогнозы в четвертую волну не работают. Уж слишком непредсказуем новый вирус.

Пациентка на кислороде уже неделю. В целом клиника была стабильна. Лечилась дома, когда почувствовала, что дышать становится сложно, вызвала скорую. Одышка даже при разговоре.

Обход каждые три часа, измерение уровня сатурации, температуры. Такие пациенты без присмотра медперсонала практически не остаются. Для медиков онкоцентра такой ритм - привычная работа. Ведь в этих палатах обычно те, кто перенес сложные операции. В эту волну второй раз за время пандемии пришлось сменить профиль.

Онкохирургическое отделение перепрофилировали в инфекционное с 15 октября. Оборот койки здесь большой. В сутки в среднем поступает до 25 человек. Хотя были дни, говорят медики, когда сюда госпитализировали до 40 человек в сутки. Благо, и выписки тоже растут. Здесь пациенты не задерживаются, лечатся всего 10 дней, а после стабилизации состояния их отправляют на долечивание.

А есть и другое развитие событий - возвращение в палату. Так случилось и с этой пациенткой. Лечилась в онкоцентре. Показатели здоровья стабилизировали. На долечивание отправилась домой. И спустя пару дней узнаваемая симптоматика накрыла вновь.

У каждого своя история болезни. Как правило, в стационаре тяжелая. Не пустуют и реанимационные койки. Из 270, что в онкоцентре, отдали под инфекционные 30 в отделении реанимации. Сюда переводят с сатурацией ниже 88. Выраженная дыхательная недостаточность, утраченное сознание, обострение сопутствующих патологий.

В реанимациях практически нет людей с прививкой



Врачи всего мира буквально в один голос твердят: в реанимациях практически нет людей с прививкой. Это единственный работающий барьер. Именно поэтому сегодня вакцина - препарат стратегического назначения, от которого зависит здоровье всей нации. Минимум 60 % населения – столько нужно привить, чтобы выработался коллективный иммунитет. Сейчас темпы увеличились, но далеки от заветных цифр. Самой же вакцины в стране достаточно - впереди очередная закупка.















Закупается около миллиона доз иностранной вакцины, полмиллиона - безвозмездной помощи, 250 тысяч - российской вакцины. 60 % населения обеспечим безусловно. Борис Андросюк, замминистра здравоохранения Беларуси

Будем производить и свою. На минувшей неделе Президент подписал указ о реализации инвестпроекта - завод построят в Витебской области. Это будет совместное предприятие "Белмедпрепаратов" и "БелВитунифарм". Ожидается, что отечественную вакцину начнут производить в будущем году - первые партии пойдут на доклинические и клинические исследования. Проект на контроле главы государства, как и в целом ситуация с коронавирусом в Беларуси. Поэтому и вопросов с материальной поддержкой здравоохранения не стоит. На днях принято решение и о выделении 140 млн из резервного фонда главы государства. Потратят на закупку вакцины и лекарства.

COVID-19 мало вылечить, на восстановление сил порой уходит по несколько месяцев

Он бьет по уязвимым местам, не пренебрегая и жизненно важными органами. Константин Корнеев раньше каждое утро начинал с зарядки. Когда теперь вернется к привычной жизни, непонятно. Хотя ходит сам - уже прогресс, говорит мужчина. После 20 дней на кислороде стал ценить многое. На реабилитации с середины октября. В центр отправился на следующий день после выписки. Каждый день массаж, ЛФК, дыхательная гимнастика.