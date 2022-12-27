В Чите полиция оштрафовала Деда Мороза

Дед Мороз не всегда может быть примером. В Чите полиция остановила "сани" с Дедом Морозом и ребенком. Водителя "повозки" оштрафовали за нарушение правил перевозки детей. Мужчина в костюме персонажа передвигался в прицепе в виде саней, который тянула Toyota. Ехать так по дороге общего пользования, еще и с ребенком, запрещено, поэтому инспекторы составили протокол на водителя иномарки.