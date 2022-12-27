3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Чите полиция оштрафовала Деда Мороза
Дед Мороз не всегда может быть примером. В Чите полиция остановила "сани" с Дедом Морозом и ребенком. Водителя "повозки" оштрафовали за нарушение правил перевозки детей. Мужчина в костюме персонажа передвигался в прицепе в виде саней, который тянула Toyota. Ехать так по дороге общего пользования, еще и с ребенком, запрещено, поэтому инспекторы составили протокол на водителя иномарки.
Урок Дед Мороз усвоил - праздник состоится!
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов