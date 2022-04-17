Вот удивительно - расстояние между Дальним Востоком и Беларусью огромное, а связи и сотрудничество настолько тесное, что им позавидуют ближайшие к нам регионы. Все потому, что со многими отношения проверены не одним десятком лет.



Особенно это чувствуется, когда в Благовещенске накрывают стол белорусскими продуктами, или в Хабаровске, где жители поднимаются домой на белорусских лифтах. Чистоту на улицах Владивостока поддерживает отечественная дорожная техника, а в Якутии надежный трактор "Беларус" не один год трудится в полях.



Словом, в дальневосточных регионах хорошо знают и любят белорусское, и данный репортаж тому подтверждение. Это необычный телевизионный материал: мы попросили своих российских коллег - журналистов из разных городов рассказать о ярких примерах сотрудничества с Дальним Востоком.





Белорусские комбайны на гусеничном ходу помогают собирать урожай с амурских полей

На этом комбайне Николай Бакланов около 10 лет собирает урожай с амурских полей. Механизатором трудится полвека. Помнит, как в старой технике пыль от зерновых усложняла видимость, было душно и жарко. У новеньких машин белорусского производства кабины герметичные. А ремонтировать их после страды долго не приходится.

Николай Бакланов, тракторист-машинист:

Приамурье тесно сотрудничает с белорусскими машиностроителями с 2010 года.Регион расположен в зоне рискованного земледелия. Каждую весну и лето поля атакует вода. Специально для таких сложных условий белорусские мастера разработали комбайны на гусеничном ходу. Это позволяет, обходя трудные участки, оперативно сеять, а потом собирать пшеницу, ячмень, овес, кукурузу, гречиху и главную культуру области - сою.

Виктор Силохин, руководитель агрофирмы "Партизан":

Перед посевной (а она в Приамурье уже стартовала) хозяйства обновили технику. Эти тракторы буквально рвутся в поля.

Зимой в хозяйство поступили 12 новых тракторов "Беларус". Работать на таких - одно удовольствие, говорят механизаторы. Внутри комфортно, как в салоне легковой машины. А навигация полностью автоматизирована.

Достойно амурчане отзываются и о другой продукции братской республики. К примеру, на хладокомбинат областного центра из Беларуси поступает сырье для производства цельного молока. А магазины с гостинцами из приграничного государства никогда не пустеют. Тамара Фокина заглядывает сюда за сгущенкой. Сразу вспоминает детство, как после школы бежала домой, чтобы насладиться десертом. А внукам покупает пельмени, которые лепят мастерицы белорусского цеха.

Тамара Фокина:

Скоро наши страны свяжет еще и космос. Владимир Путин поддержал участие белорусских строителей в возведении важных стратегических объектов на гражданском космодроме Восточный в Амурской области. А еще Роскосмосу поставлена задача обеспечить полет первого белорусского космонавта - он будет зачислен в российский отряд бесплатно, как свой.

Мария Гумлевая, Сергей Битков. Вести. Специально для Агентства теленовостей из Амурской области.

Надежные могилевско-новгородские лифты в многоэтажках

Белорусское производство в деле! Вернее, в движении. Бесперебойном, безаварийном и скоростном, один этаж - секунда. Рекорд для лифта. Это и подкупило собственников девятиэтажки, когда назрел вопрос сменить советское наследие на современное.

Виталий Кашутин, председатель совета многоквартирного дома по ул. Суворова, 69:

Иван, показывая начинку белорусского подъемника, поддерживает собственников в выборе: надежная, прослужит четверть века. Все американские, итальянские лифты, в том числе и комплектующие, попали под санкции.

Иван Смагин, начальник участка компании по обслуживанию лифтов:

Белорусские угощения в меню ресторана в Хабаровске

В меню этого ресторана импортозамещение - уже на разделочном столе. Блюдо дня - сухари из белорусского фермерского хлеба.

Владимир Анненков, старший сушеф ресторана:

"Золотым" из-за санкций мог стать и соус, и фирменный суп-пюре. Сухое молоко из Швеции, подорожавшее в 4 раза, хабаровские рестораторы оперативно заменяют на натуральное из Беларуси.

Партнерские отношения длиной почти в 20 лет. В 2003 году Хабаровский край и Республика Беларусь заключили соглашение о сотрудничестве в сфере экономики, торговли, сельского хозяйства, ЖКХ и культуры. За это время появилось около сотни проектов и предприятий, которых сейчас, как ответ санкциям, становится больше.

Предпринимательское сообщество региона смотрит уже в сторону и белорусской легкой промышленности. Прочно завоевала полки одежда и обувь. Но и Хабаровский край заинтересован в экспорте. Уже в этом году в соседнее государство увеличат поставки из региона продукции машиностроения, лесопереработки и сои.

Строители из Солигорска, Минска и Гродно работают на острове Русском

Тактика отделки культурного комплекса на острове Русском превышает стандарты ручного труда. Штукатурная станция за день позволяет отработать 150-200 квадратных метров. Тогда как вручную за день один человек делает 6-8 квадратных метров. Отделочными работами занимаются 40 приглашенных специалистов из Солигорска, Минска и Гродно.

Владимир Лях, бригадир:

Кроме рабочих рук, Приморский край обеспечен белорусской дорожной техникой. По отзывам водителей и механизаторов, надежной и легкой в использовании. Только лишь в дорожном управлении Надеждинского района 3 машины с разным функционалом. Этот МАЗ работает круглый год - летом очищает дорогу от пыли и грязи, а зимой посыпает песком.

Алексей Шалимов, директор филиала "Надеждинский" Примавтодора:

Экономические и гуманитарные связи между Приморьем и Республикой Беларусь активно укрепляются на протяжении многих лет. А какие совместные проекты ждут нас в дальнейшем - покажет время.

Трактор "Беларус" - главный помощник фермеров в Якутии

Крепкая связь, несмотря на огромное расстояние. Екатерина Иваницкая работает старшим преподавателем Якутского института водного транспорта. Так вышло, что у женщины две родины - живет в Якутии с самого детства, но родилась в Республике Беларусь.

Екатерина Иваницкая, старший преподаватель Якутского института водного транспорта:

Из Беларуси в Якутию приезжают не только люди, но и сельхозтехника. По всей республике славится главный помощник фермеров и бессменный трудяга - трактор "Беларус". Сейчас я нахожусь за рулем легендарного трактора "Беларус", который обрел огромную популярность в 50-е годы в СССР, он имеет широкую известность и в Якутии. Его вес около 4 тонн, и в условиях Крайнего Севера эта машина работает круглогодично. Задачи трактор выполняет разнообразные: летом косит сено, осенью отвозит его в специальное хранилище. Зимой техника тоже не стоит без дела, с ее помощью жители деревни возят заготовленный лед.

Кроме того, в Якутии пользуются популярностью и белорусские продукты. Как правило, это колбасы, сало, грудинка и молоко.

Ольга Кузнецова, продавец:

Якутия и Беларусь уже давно состоят в хороших партнерских и дружеских отношениях. Первые соглашения между республиками были подписаны еще в начале двухтысячных годов.

Сергей Хатылыков, заместитель министра по внешним связям и делам народов РС: