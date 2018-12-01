В "Дана Молл" дали старт рождественским и новогодним праздникам

Сегодня в торгово-развлекательном центре "Дана Молл" дали старт рождественским и новогодним праздникам. В главном атриуме развернулось масштабное шоу "Театр чудес". В программе представления - флешмоб, балет, выступления эстрадных артистов и даже цирк. Какие нестандартные режиссерские ходы и удивительные преображения актеров увидели зрители, расскажет Юлия Гризунт.

Организаторы праздника с самого утра намекали: гостей торгового центра сегодня ждет сюрприз. В эту субботу каждый час под крышей "Дана Молл" вживую звучала классика. Артисты появлялись словно ниоткуда - прямо из толпы.

Представление началось ровно в 15:00. Возле новогодней елки собралось несколько сотен человек. И даже такое количество людей организаторам удалось удивить.

Прямо у елки в разных концах зала вдруг начались танцы. Красивые синхронные па, выверенные движения. Танцоров из толпы становилось все больше, к ним присоединялись даже работники торгового центра.

Вскоре посетители выучили простые движения и сами начали танцевать.

Для самых маленьких зрителей организаторы подготовили еще один необычный подарок. Сказочные фигуры вокруг елки оказались не просто декорацией. Каждый желающий мог с помощью кнопки попросить для себя новую песню. В репертуаре исключительно знакомые новогодние композиции.