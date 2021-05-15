В. Данилович: Реабилитация нацизма - это самый яркий пример фальсификации исторической памяти народов

Для Беларуси, которая пережила 2020 год, однозначно надо сделать выводы о том, что против нас была применена современная политическая технология, ориентированная на формирование экстремистских группировок, вдохновлённых идеями нацизма.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси