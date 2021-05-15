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В. Данилович: Реабилитация нацизма - это самый яркий пример фальсификации исторической памяти народов
Экспертное сообщество активно обсуждает подписанные накануне Президентом законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму.
Специалисты не сомневаются в том, что идеи экстремистских организаций используются для того, чтобы раскачать белорусское общество. И сегодня важно на начальном этапе выявлять и пресекать подобные действия (видео).
Реабилитация нацизма - это самый яркий пример фальсификации исторической памяти народов. Эти вещи ведут, по сути, к деградации и развалу общества и государства.Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Для Беларуси, которая пережила 2020 год, однозначно надо сделать выводы о том, что против нас была применена современная политическая технология, ориентированная на формирование экстремистских группировок, вдохновлённых идеями нацизма.
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