В. Данилович: Западная Беларусь в составе Польши была совершенно отсталым регионом

В таких условиях идея воссоединения со своими братьями-белорусами на востоке была очень популярна в обществе. Об этом свидетельствует факт: самая массовая белорусская политическая организация в истории - Белорусская крестьянско-рабочая громада - насчитывала более 100 тыс. участников.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси