В декабре в Беларуси вырастет стоимость услуг железнодорожных и автовокзалов

Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Повышение цен коснется поездов региональных линий бизнес-класса, межрегиональных и международных линий. Подорожает также переоформление билетов в день отправления. Вырастет тарифный сбор за бронирование места для проезда в пригородных и междугородних автобусах. Повышаются также тарифы за оформление возврата платежей за неиспользованный билет или перевозочный документ на багаж либо грузобагаж. В целом цены поднимутся от 10 копеек до рубля. Вместе с тем документ отменяет плату за заказ и оформление билета через интернет по банковским платежным карточкам, а также транспортным автомобильным терминалом. Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня.



