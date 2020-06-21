В деле бывшего руководителя могилевского филиала Белгазпромбанка появились новые подробности

Об этом уголовном деле мы рассказывали неделю назад. Из материалов следствия стало известно, что Сергей Кармызов брал кредиты на подставных людей для коммерсантов с плохой репутацией. О таких делах Белгазпромбанка вспоминал и председатель Комитета госконтроля во время брифинга, который состоялся накануне. Иван Тертель рассказал журналистам, что сотрудниками ДФР задокументированы факты получения топ-менеджерами банка взяток за предоставление многомиллионных кредитов от бизнесменов с так называемой плохой кредитной историей. Журналистам Агентства теленовостей удалось отыскать жертву таких махинаций. На женщину был оформлен чужой кредит в размере 75 тысяч рублей. История доверчивого человека, которая пострадала от махинаций банкиров, в эксклюзивном материале Агентства теленовостей.







Афера на доверии

Сегодня без слез говорить об истории, в которой она оказалась из-за своего же доверия, Светлана не может. Больше 4 лет назад старый знакомый попросил ее об услуге. Нужно было оформить на себя чужой кредит в размере 75 тысяч рублей. Выплачивать взносы, по уверению товарища, должен был некий коммерсант. До этого женщина знала человека 10 лет и авторитет знакомого (в то время он был топ-менеджером банка) сыграли со Светланой злую шутку. Кредит она на себя оформила, но уже через несколько месяцев начались просрочки по платежам. А в феврале 2019 года бизнесмена посадили за мошенничество. Его залоговая машины была продана. В итоге женщина осталась один на один с непогашенным кредитом в размере 45 тысяч рублей.





На протяжении нескольких месяцев Светлана экономила на всем, чтобы платить чужой кредит

К тому времени ежемесячные взносы были по 1.5 тысячи рублей. Порой даже не хватало денег на еду, вспоминает женщина. В итоге во время очередной встречи со своим знакомым Светлана сказала, что собирается написать заявление в милицию, в котором изложит все, что с ней произошло. Но собеседник стал ее отговаривать и оперировать весьма странными доводами. Мол, подожди, скоро власть в стране переменится, придут наши, кредит и вовсе не нужно будет выплачивать.

Но руководитель могилевского филиала Белгазпромбанка Сергей Кармызов, именно этот человек и был другом Светланы, пояснил, о ком идет речь. Чтобы не быть голословными, вот аудиозапись того самого разговора.

Из диалога С. Кармызова и Светланы:

С. Кармызов: "Ты же видишь, что в стране творится?! Тут может все поменяться после августа месяца. Ты знаешь, кто пошел?"

Светлана: "Куда?"

С. Кармызов: "В кандидаты…"

Светлана: "Нет... Я честно тебе говорю, я вообще не знаю, что происходит в мире. У меня одна сидит надо мной и тюкает эта ситуация".

С. Кармызов: "Пошел в Президенты Бабарико - наш председатель правления. Вот тогда все вопросы будут убраны".





Бизнес на кредитовании коммерсантов с плохой репутацией

Этот диалог состоялся в мае. К тому моменту Сергей Кармызов, видимо, и правда верил, что власть переменится. Поэтому и работал нагло и с особой циничностью. Позже мужчина признается, что планировал занять теплое местечко при новой власти. Светлана стала лишь одной из тех, на кого был оформлен чужой кредит. Как выяснилось во время следствия, Кармызов оказывал услуги коммерсантам с плохой кредитной историей, проще говоря, обычным жуликам, которым были закрыты двери во все банки. На таких, как Светлана, он вешал кредиты, выданные своим же банком. За услугу руководитель могилевского филиала Белгазпромбанка планировал получить около 10 % от суммы кредита. Т.е. дружбу со своей старой знакомой он оценил примерно в 7.5 тысяч рублей.

Из показаний С. Кармызова:

"Я сейчас говорю о том, что я хотел получить от Новикова вознаграждение. Ну что тут такое сейчас отрицать, это, безусловно, не буду…"

Оперативный сотрудник: "В каком размере?"

С. Кармызов: "В размере условно 10 %".





Неотвратимость наказания

Это видео было записано в кабинете сотрудника ДФР, куда Кармызов пришел с повинной и чистосердечным признанием после того, как понял, что уйти от ответственности не получится. На боссов тоже особо надеется не стоит – уж слишком большая вероятность того, что кинут. Да и к политическим амбициям своего фаворита у соратника со временем появилось очень много вопросов.

Из показаний С. Кармызова:

"По мере того как проходила вот эта кампания как таковая, четко было видно, я это и вчера говорил о том, что Виктор Дмитриевич летает в облаках. Потому что одно дело, когда ты руководишь небольшим коллективом, а другое дело, когда ты руководишь страной".

Сейчас в отношении Сергея Кармызова продолжается следствие. Возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, кроме афер с кредитами, подозреваемый оказался замешан и в жульничестве на курсе валют, которые сам же и устанавливал в своем банковском филиале.





Итог истории с аферой на доверии