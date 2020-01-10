Исключительная мера наказания за жестокое убийство учительницы-дефектолога из Черикова

Спустя 9 месяцев в деле о жестоком убийстве 47-летней учительницы-дефектолога из Черикова поставлена точка. Вынесен приговор в отношении двух братьев, на момент совершения преступления им было 18 и 20 лет. Фигуранты признаны виновными в убийстве, совершенном с особой жесткостью, и приговорены к исключительной мере наказания. Также суд постановил взыскать в пользу потерпевшей стороны 350 тысяч рублей.



10 апреля прошлого года спасатели после пожара в частном доме обнаружили обгоревшее тело женщины. Позже эксперты насчитали на жертве около 140 ножевых ударов. Следователи установили, что дом фигуранты подожгли, чтобы скрыть следы истязаний, продолжавшихся всю ночь.



