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В Дели без пересадок: Белавиа запускает новый маршрут - в Индию

Беларусь продолжает выстраивать новые маршруты и расширять свои полетные программы. Минск и Нью-Дели с сегодняшнего дня связал прямой авиарейс. Пока вылеты запланированы один раз в неделю - по пятницам (обратно по субботам). А уже с 20 сентября в расписании появится второй рейс. По словам гендиректора компании "Белавиа", новый прямой маршрут будет способствовать укреплению отношений между двумя странами, а также поможет росту транзитных перевозок через Национальный аэропорт Минск.

102 пассажира планируется к вылету из Минска в Дели и 109 обратно, но есть еще время, особенно на обратный рейс. Я думаю, что количество пассажиров, летящих обратно, возрастет. И я думаю, что это успех. Есть много стран мира, куда мы сегодня не выполняем еще полеты. Двери открыты, мы туда идем.
Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании "Белавиа"

Уже 3 октября первый регулярный рейс из Минска запланирован в Абу-Даби. Идут переговоры по открытию маршрутов в Венесуэлу, Оман, Кению. Активно прорабатывается российское направление. Белорусские самолеты сегодня приземляются в 21 аэропорт мира.

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