В Дели без пересадок: Белавиа запускает новый маршрут - в Индию

102 пассажира планируется к вылету из Минска в Дели и 109 обратно, но есть еще время, особенно на обратный рейс. Я думаю, что количество пассажиров, летящих обратно, возрастет. И я думаю, что это успех. Есть много стран мира, куда мы сегодня не выполняем еще полеты. Двери открыты, мы туда идем.

Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании "Белавиа"