В День города будет изменен график движения поездов метрополитена

Празднование 955-летия повлияло на движение общественного транспорта. 10 сентября для удобства минчан и гостей столицы планируется внести изменения в график как наземного транспорта, так и метрополитена, чтобы передвижение было комфортным и безопасным. В разгар празднований интервалы между поездами сократятся.