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В День города будет изменен график движения поездов метрополитена

Празднование 955-летия повлияло на движение общественного транспорта. 10 сентября для удобства минчан и гостей столицы планируется внести изменения в график как наземного транспорта, так и метрополитена, чтобы передвижение было комфортным и безопасным. В разгар празднований интервалы между поездами сократятся.

С 5:30 до 10:00 поезда будут двигаться по обычному субботнему графику. Кстати, в связи с массовыми мероприятиями, которые будут проходить завтра, сотрудники метрополитена рекомендуют приобретать жетоны заранее или пользоваться бесконтактным способом оплаты.

Фото: metropoliten.by

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