В День города минчан стало больше на 28 человек

16 девочек и 12 мальчиков - в день 956-летия в Минске родились 28 детей. Первый ребенок в день рождения столицы появился на свет уже в 00:01 в 6-м роддоме. И сегодня по традиции минчанок вместе с малышами поздравляют представители городских властей и общественных организаций.