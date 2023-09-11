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В День города минчан стало больше на 28 человек
16 девочек и 12 мальчиков - в день 956-летия в Минске родились 28 детей. Первый ребенок в день рождения столицы появился на свет уже в 00:01 в 6-м роддоме. И сегодня по традиции минчанок вместе с малышами поздравляют представители городских властей и общественных организаций.
Государство поддерживает и молодые, и многодетные семьи. К слову, акция "Здравствуй, минчанин!" стала уже доброй традицией. Вниманием и заботой мам и их малышей организаторы проекта окружают уже 14 лет подряд.
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