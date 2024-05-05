В день Христова Воскресения Президент приехал в Свято-Ильинский храм Свято-Успенского женского монастыря в Орше

Сегодня особый день для верующих. Православные отмечают один из главных христианских праздников - Пасху. Люди по всей стране идут на праздничные богослужения. Церкви полны молитв о здоровье, благополучии и мире. В храме на Пасху всегда и Александр Лукашенко - уже по традиции встречает день Христова Воскресения вместе со своими земляками. Президент приехал в Свято-Ильинский храм Свято-Успенского женского монастыря в Орше. Он был основан еще в XVII веке. Пережил годы закрытия, во время Великой Отечественной службы были возобновлены, а настоящее возрождение духовного центра этих мест началось в 1996-м. В родных местах белорусского Президента встречают всегда по-особенному тепло и душевно.

В Беларуси каждый человек найдет свою "дорогу к храму". На нашей земле абсолютно спокойно существуют представители самых разных конфессий. Нынешние пасхальные богослужения проходят и в больших храмах, и в небольших церквушках. Сердце каждого верующего в этот момент наполнено надеждой и верой в доброе.





В этот светлый праздник Александр Лукашенко поблагодарил священнослужителей за их важную духовную миссию. Обращаясь к собравшимся, белорусский Президент вспомнит, как в детстве все ждали Светлое Воскресение. Праздник наполняет теплом сердца и души людей. В этом году так совпало, что буквально сразу за Пасхой страна будет отмечать День Победы. Этим и духовным, и светским праздникам созвучна миролюбивая политика Беларуси, направленная исключительно на созидание.

На Пасху в храме или дома перед иконами люди молятся прежде всего о своем здравии и здравии своих близких и родных. "Я вас в этом плане поддерживаю. Главное - это здоровье. Как я всегда говорю: будет здоровье - все остальное мы приобретем, купим", - отметил белорусский лидер.



Люди также молятся о мире. "Вообще, человеку ничего не надо, если нет мира. Мира с собой, в ваших душах и сердцах. Если нет мира в семье. Если нет мира, в конце концов, в государстве. Мы это очень серьезно и остро осознали теперь", - сказал Александр Лукашенко.



Он отметил, что если раньше войны шли где-то далеко, то теперь война фактически за забором, у порога Беларуси.

"Я специально, выбирая храм, в который поехать, приехал в этот - не только потому, что я когда-то родился здесь - на берегах этой величественной древней реки. Но я подумал о том, что наша река Днепр и этот храм всегда объединяли наши народы. Это очень древний храм. У нас в Беларуси мало таких. И вот с тех пор, да и раньше, эта река и этот храм объединяли три славянских народа: русских, украинцев и нас, белорусов", - сказал глава государства.



Александр Лукашенко с сожалением констатировал, что сейчас по соседству случилась беда. "Но я абсолютно убежден, что нашими молитвами мы вернемся к тем временам, когда наши народы будут вместе", - подчеркнул белорусский лидер.

"Мы также в этот день молимся о хлебе насущном, чтобы он у каждого был на столе. Мы этого достигли. Вы помните, кто постарше, что было 30 лет тому назад. И этого не хватало", - заметил глава государства.

Но самое главное, продолжил Александр Лукашенко, люди молятся о безмятежном сне для своих детей. Он напомнил о том, что в Беларусь на отдых сейчас приезжает много детей из Донбасса: "И через неделю, когда у них спрашиваешь, о чем вы мечтаете: "Мы мечтаем о том, чтобы у нас на родине была тишина. Мы хотим засыпать и просыпаться не под бомбежками и канонадами. Мы очень надеемся, что этот светлый месяц май подарит мир нашему братскому народу. И мы снова на берегах Днепра, как это было раньше, будем встречать все праздники".





Слова нашего Президента в этот день в храме звучали проникновенно и трогали до души. Александр Лукашенко говорил о том, что волнует каждого - о мире и о нашем будущем. Момент непростой, сейчас как никогда нужно единство людей. Важно чтить традиции, помнить подвиги поколения победителей, усердно работать для развития страны. Иного сегодня просто не дано!

"Коль время выбрало нас, никуда от этого не денешься, мы должны сохранить мир и покой на нашей земле. Величайшая задача для нашего поколения", - сказал Президент.

Президент коснулся и темы происходящих в Беларуси внутриполитических процессов. Нынешнее время сложно тем, что идет смена поколений. "И нам очень важно не разорвать те традиции, которые мы создавали с вами. Чтобы наши дети не отбросили все то, что мы создали. Не потому что мы уцепились и держимся за старое, и что это старое обязательно нужно детям. А потому что тот, кто рвал нить поколений, обязательно порождал, как минимум, смуту. Максимум - войну", - заметил белорусский лидер.



"Нас спасло то, что мы стояли на плечах прежнего поколения. Мы вобрали в себя все то, что создали наши отцы и деды. Поэтому мы выстояли. Когда это в каком-то государстве разрывалось - обязательно смута. И этим всегда есть много желающих воспользоваться. Поэтому очень хотелось бы, чтобы при этом непростом процессе смены поколений мы сохранили все лучшее, что было создано на нашей земле", - добавил глава государства.