В День Конституции лучшим школьникам страны Владимир Андрейченко торжественно вручил паспорта

Сегодня в Палате представителей школьникам, имеющим особые заслуги в учебе, спорте и общественной деятельности, торжественно вручили паспорта. Главный документ традиционно получили ребята, которым исполнилось 14 лет. Путевку во взрослую жизнь молодым людям лично вручил председатель нижней палаты парламента Владимир Андрейченко. Статус полноправного гражданина Беларуси для юных парней и девушек, которым и предстоит строить будущее страны, налагает на них определенную ответственность и обязанности. А увидеть и понять, как и где принимаются законопроекты, а порой и судьбоносные решения для нашей страны, было не менее волнительным для школьников.