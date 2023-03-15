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В День Конституции прошла церемония возложения цветов в Минске

В Беларуси 15 марта отмечают День Конституции. И одним из важных мероприятий этого праздничного дня стала церемония возложения цветов у стелы "Минск - город-герой".

Возглавили колонну аппарат Минского городского исполкома, депутаты и представители госорганов. Также приняли участие в церемонии представители всех девяти районов столицы, трудовых коллективов, профсоюзы и общественные объединения, дети и молодежь.

После возложения участники церемонии зачитали преамбулу Конституции, а также исполнили гимн в сопровождении оркестра.

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