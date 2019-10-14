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В День матери по всей стране чествуют женщин

В Витебском облисполкоме в торжественной обстановке семь жительниц северного региона награждены орденом Матери, еще 25 стали лауреатами областной премии имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко. Это представительницы разных профессий, но их объединило общее призвание.

Отметим, премию имени Зинаиды Туснолобовой-Марченко учредили в 1987 году. Она носит имя храброй медицинской сестры и матери, стать которой фронтовичка сумела вопреки полученным увечьям. За годы существования премии удостоились ее без малого полтысячи женщин.

Торжественный прием, посвященный Дню матери, собрал сегодня в Могилеве 30 женщин - хранительниц семейного очага из всех районов области. Особые слова благодарности за труд и за образцовое воспитание детей прозвучали от имени губернатора. 11 женщин, воспитавшие пятерых и более детей, отмечены орденом Матери.

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