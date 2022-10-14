В День матери в белорусской столице пройдет финал конкурса "Семья года"

Настроены на то, чтобы кураж какой-то словить на сцене, чтобы зритель аплодировал. Нам не важно какое место займем, главное, чтобы было душевное удовлетворение. Подготовили постановку, связанную с сельской жизнью, рассказ о том, как мы уже 10 лет живем в деревне. Популяризируем жизнь в деревне. Будут и песни, и выезд будет на технике белорусского производства.

Семья Станкевич, участники V республиканского конкурса "Семья года"

