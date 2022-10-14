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В День матери в белорусской столице пройдет финал конкурса "Семья года"
В День матери в белорусской столице пройдет финал конкурса "Семья года". Во Дворце культуры профсоюзов соберутся финалисты. Только в отборочных турах участвовали более полутысячи семей. Из них в финал вышли семь. В этом году все победители областных этапов многодетные. Рекордсмены - семья из Витебщины,в которой 10 детей. Финалисты готовились несколько месяцев: танцы, песни, театральные постановки будут представлены на сцене. А победителей конкурса объявят уже через несколько часов.
Настроены на то, чтобы кураж какой-то словить на сцене, чтобы зритель аплодировал. Нам не важно какое место займем, главное, чтобы было душевное удовлетворение. Подготовили постановку, связанную с сельской жизнью, рассказ о том, как мы уже 10 лет живем в деревне. Популяризируем жизнь в деревне. Будут и песни, и выезд будет на технике белорусского производства.
За последние 10 лет количество многодетных семей в Беларуси увеличилось практически вдвое. Сегодня в стране таких семей почти 119 тысяч.
Фото: Pixabay
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