В День народного единства белорусов сплотил и автопробег

Более 100 автомобилей стартовали от "Борисов-Арены" и проехали к мемориальному комплексу. Там представители различных организаций вместе с военными возложили цветы. Праздничные мероприятия прошли во всех военных гарнизонах страны. Были развернуты тематические точки по военно-патриотическому воспитанию, где представили возможности Вооруженных сил по защите государства.

Это мероприятие не разовая акция, это системная работа командиров соединения воинских частей нашего гарнизона и в целом воинско-оперативного командования как по военно-патриотическому воспитанию, так и по оказанию помощи ветеранам, народному хозяйству. Одним из элементов участия в мероприятии был автопробег, в котором приняли участие более 120 автомобилей с привлечением всех силовых структур города Борисова.