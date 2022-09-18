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В День народного единства белорусов сплотил и автопробег
Более 100 автомобилей стартовали от "Борисов-Арены" и проехали к мемориальному комплексу. Там представители различных организаций вместе с военными возложили цветы. Праздничные мероприятия прошли во всех военных гарнизонах страны. Были развернуты тематические точки по военно-патриотическому воспитанию, где представили возможности Вооруженных сил по защите государства.
Это мероприятие не разовая акция, это системная работа командиров соединения воинских частей нашего гарнизона и в целом воинско-оперативного командования как по военно-патриотическому воспитанию, так и по оказанию помощи ветеранам, народному хозяйству. Одним из элементов участия в мероприятии был автопробег, в котором приняли участие более 120 автомобилей с привлечением всех силовых структур города Борисова.
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