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В День народного единства в эфире "Беларусь 1" и "Беларусь 24" документальная трилогия Агентства теленовостей "Рубеж"
17 сентября, в День народного единства, в эфире "Беларусь 1" и "Беларусь 24" документальная трилогия Агентства теленовостей "Рубеж". Рижские договоренности 1921 года разделили Беларусь. Почти половина территории с населением около 4 миллионов человек 18 лет находилась в юрисдикции Польши.
Белорусам запрещали называть себя белорусами. За это люди могли оказаться за решеткой. Их насильно переводили в католицизм, лишали родного языка, ликвидировав все белорусскоязычные школы. Для поляков белорусы были людьми второго сорта.
Ситуация изменилась в 1939-м, когда белорусские земли воссоединились. "Рубеж. Разъединение. Противостояние. Объединение" - хроника исторической правды.
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