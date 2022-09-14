17 сентября, в День народного единства, в эфире "Беларусь 1" и "Беларусь 24" документальная трилогия Агентства теленовостей "Рубеж". Рижские договоренности 1921 года разделили Беларусь. Почти половина территории с населением около 4 миллионов человек 18 лет находилась в юрисдикции Польши.