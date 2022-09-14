ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В День народного единства в эфире "Беларусь 1" и "Беларусь 24" документальная трилогия Агентства теленовостей "Рубеж"

17 сентября, в День народного единства, в эфире "Беларусь 1" и "Беларусь 24" документальная трилогия Агентства теленовостей "Рубеж". Рижские договоренности 1921 года разделили Беларусь. Почти половина территории с населением около 4 миллионов человек 18 лет находилась в юрисдикции Польши.

Белорусам запрещали называть себя белорусами. За это люди могли оказаться за решеткой. Их насильно переводили в католицизм, лишали родного языка, ликвидировав все белорусскоязычные школы. Для поляков белорусы были людьми второго сорта.

Ситуация изменилась в 1939-м, когда белорусские земли воссоединились. "Рубеж. Разъединение. Противостояние. Объединение" - хроника исторической правды.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все