В День Независимости местом памяти и торжеств стал мемориальный комплекс "Курган Славы"

Независимость. Свобода. Мир. И возможность самим определять, как нам дальше жить и развиваться. 78 лет назад все это нам подарило поколение Победителей. Наши деды и прадеды ценой собственной жизни, молодости и неустанной борьбы за страну отстояли это право быть суверенными. Год за годом наш народ делал все, чтобы не предать этот величайший подвиг.

И не одно поколение белорусов в новейшей истории приложило уйму своего труда и таланта, чтобы сделать Беларусь такой, какой мы видим ее сейчас: сильной, непокоренной и главное - мирной. Все наслышаны о наших талантливых специалистах: врачах, учителях, ученых и спортсменах. Действительно, наши люди - самое ценное. Мы гордимся и благодарим всех причастных за то, чего нам удалось достичь за годы нашей независимости.

Но спустя почти 8 десятилетий все-таки есть те, кто пренебрегает уроками истории. Звучат уже даже не советы, что нам делать и как. Беларуси пытаются в ультимативной форме указать, какую политику проводить, с кем выстраивать отношения, а кого чуть ли не объявить врагом номер один. Война идет в информационном поле, экономике, и Беларусь целенаправленно пытаются втянуть в конфликт. Но мы хотим мира, жить на своей земле и не претендуем ни на чьи территории.

Мы помним и никогда не предадим такую дорогую победу, которая досталась нам ценой жизни каждого третьего белоруса. Именно поэтому в нашей стране продолжают обновлять мемориалы, склоняются головы и колени к могилам солдат, ложатся цветы к монументам. Для нас незыблемы понятия мира и свободы.

Сегодня, в этот святой для всех белорусов день, День нашей Независимости, местом памяти и торжеств стал мемориальный комплекс Курган Славы. Он сыграл определяющую роль в достижении нашей общей Победы. Вместе со своей семьей в этот особый день участие в памятных мероприятиях принял и наш Президент.





Рядом были участники двух символичных акций: "Дорогами мужества и стойкости" и "Поезд Памяти". О независимости, суверенитете и памяти репортаж Илоны Красутской.

Курган Славы. Дорога нашей гордости за независимость. Поднявшись наверх, по-настоящему осознаешь величие духа и мужества нашего народа. В 1944 году во время операции “Багратион” в Минский котел попала 105-тысячная группировка немецких войск.

Теперь это место для внутреннего монолога, воспоминаний и рассуждений вслух, чтобы помнили, как было, и ценили то, что есть.

Наш народ заплатил огромную цену за право жить на своей земле свободно. В рядах армии Советского Союза сражалось более 1 миллиона 200 тысяч белорусов. Но к этой цифре следует добавить и сотни тысяч партизан и подпольщиков.

Конечно, в этот святой день рядом с ветеранами и новым поколением независимой Беларуси наш Президент вместе со своей семьей. И это символичный маршрут дорогой памяти, которым идут все поколения суверенной страны.

В истории не каждого народа есть такая Великая победа. Одновременно повод для гордости, скорби и памяти. 3 Июля - наш главный праздник свободы и независимости.

Честь и слава всем павшим в боях за освобождение нашей Родины!

В память о героях объявляется минута молчания".

/Минута молчания/

На торжественные мероприятия у Кургана Славы сегодня приглашены и участники акции "Дорогами мужества и стойкости". Ее маршрут - 27 населенных пунктов страны. Пинск и Орша, Жлобин и Лида, Заславль, Бобруйск. За героизм и боевые заслуги эти города награждены вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны". Потери в боях, сожженные деревни, страшные пытки в концлагерях и гетто. Забыть трагедию нельзя. И символично, что в Год исторической памяти ее сохраняют не только сердцем - в делах!

15 городов за две недели посетили пассажиры еще одной важной патриотической акции под названием "Поезд Памяти". Символично турне по историческим и памятным местам Союзного государства сегодня завершилось в Минске.

И вот они здесь - среди других патриотов. Школьники из Беларуси и России побывали там, где прадеды сражались с захватчиками.





То, что наша молодежь помнит, а теперь еще и точно знает, как это было, сомневаться не стоит. А пробелы, если они и были, заполнены. В каждом городе спасибо поколению победителей сказали молча, возложив цветы к подножиям братских могил, мемориалов, памятников.

Этим молодым людям писать новую историю. Уроки перед глазами. Главное - сохранить мир, и чтобы место подвигу было только в учебе или на профессиональном поприще.

Президент Беларуси Александр Лукашенко: "Мы продолжим эту работу по увековечиванию памяти о подвигах и героях Великой Отечественной войны.



Пришло время молодежи принимать эстафету у старших поколений и поддерживать Вечный огонь этой памяти. Поддерживать ради мира на нашей земле.

Сегодня здесь много молодых людей, в том числе юных белорусов и россиян, которые прибыли в Минск на Поезде Памяти. Это очень важно, чтобы вы общались, дружили, берегли честь и славу поколения победителей вместе.

Потому что легко не будет. Наши недруги давно живут идеей стереть и нам всем очень важно в этой ситуации сохранить эту память о Великой Победе, не дать ее стереть из нашей памяти.

Переступив через все нравственные принципы и моральные преграды, они сегодня не только отрицают Хатынь, Бабий Яр и блокаду Ленинграда - они готовы предать забвению трагедию своих народов, вычеркнув из истории Бухенвальд, Освенцим, Майданек.

Что мы можем этому противопоставить? Только правду, суровую и жестокую правду истории. И бороться за эту правду.

Никому из нас - ни белорусам, ни россиянам, ни украинцам - война не нужна.

Но и возродить нацизм как оружие коллективного Запада, направленное против славянского мира, мы не можем позволить".

Память поколений - это когда рядом те, кто поднимал страну из руин, а также те, кто знает обо всех потрясениях только из книг и фильмов. Главное - чтобы они всегда помнили, почему сегодня такой важный день для каждого из нас.

Одна из участниц акции"ПоездПамяти" спросила, какие достижения за годы независимости он считает самими яркими, которыми гордится. "Задала самый главный вопрос в жизни любого Президента. Это вопрос номер один. И если кто-то из политиков будет говорить, что он не думает об этом, это неправда", - отметил Александр Лукашенко.

"Самое главное, что мы сделали вместе, не только я, - мы впервые в истории построили суверенное и независимое государство. Такого никогда не было. Поэтому исторический момент. И я этим горжусь. Это самое главное. А все остальное, как я говорю, мы купим", - заявил глава государства.

Отнюдь не быстрым и не простым был наш путь к независимости. После войны наши деды и прадеды восстанавливали страну буквально из пепла. А сколько потом было потрясений. Развал Союза, дефицит, очереди за продуктами - жизнь сладкой не назовешь. Считай, за крохотный период по историческим меркам мы создали суверенное государство. Во всех смыслах построили многое. Заявили миру о своих амбициях, нашей многовекторной политике, при этом плечом к плечу всегда были рядом с соседями. А теперь они предлагают нам все перечеркнуть.

Россия - это братское нам государство. Это самое близкое государство в мире, где живут наши братья, родные братья. И наша трагедия белорусов только в том, что сегодня столкнулись два братских народа - россияне и украинцы. Это наша трагедия. Мы всегда говорим, что правда сильнее. И правда сегодня на стороне братской России.

Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе. А сколько стран по ту сторону? Почти полсотни, которые фактически воюют против России в Украине. Что-то не складывается баланс. И вообще те, кто нас упрекают, вы что не знали, что у нас теснейший союз с Российской Федерацией? С государством, с которым мы строим единое, мощное, независимое государство - Союзное государство. Где в союзе два независимых народа. Мы идем, как по тонкому льду, и этот опыт впервые в мире. Мы должны показать другим этот пример. И что они не знали, что у нас создана уже давно в союзе Беларуси и России единая группировка вооруженных сил. Фактически единая армия. Вы же это все знали, так почему нас сегодня упрекаете?"

Санкции, экономическая блокада, постоянные поиски двойного дна. Наш Президент никогда не скрывал и говорил в открытую: мы союзники и мы отвечаем за взятые обязательства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко: "Мы были и будем вместе с братской Россией.



Наше участие в спецоперации мною определено давно. В первый день начала этой операции, когда я сказал, вспомните: мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку. И мы заняли оборону от Брестской крепости по южные границы для того, чтобы не допустить этого удара в спину россиянам со стороны натовских войск. Они нам этого простить не могут. И для нас сегодня это оказалось важнейшим направлением. Вы знаете о принятых решениях блока НАТО об увеличении численности вооруженных сил в Восточной Европе в десять раз. Зачем в мирное время? Для того, чтобы воевать. И нам надо выстоять. И мы будем делать все для того, чтобы выстоять и победить, чтобы этот седовласый курган всегда видел наше единство и понимал, что память мы не предаем.

С праздником вас, дорогие друзья!

Желаю всем здоровья, счастья и благополучия!

Мира, только мира и процветания нашим народам.

Все будет нормально".

Значимость мира как никогда остро ощущается в наше время. На непростом фоне отчетливо осознаешь, чего стоит то спокойствие и независимость, которые белорусы завоевали слишком высокой ценой.

Независимость - это не только флаг, герб, армия, в первую очередь это возможность жить так, как определит народ, жить на той земле, по тем законам, которые мы сами для себя определим, и, наверное, для независимости очень важны три вещи: сильный лидер, патриотизм людей и процветающая экономика. Вот, когда все вместе, тогда независимость в надежных руках. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси