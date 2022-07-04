В День Независимости чрезвычайных происшествий не зафиксировано

Столичная милиция поблагодарила минчан и гостей столицы за понимание к их работе и принятым мерам обеспечения безопасности. Как сообщили в ГУВД Минска, каких-либо чрезвычайных происшествий не зафиксировано

В Гомельской области участие в праздничных мероприятиях приняли более 105 тысяч человек. Сотрудники правоохранительного блока совместно со всеми заинтересованными приняли все меры, чтобы не допустить каких-либо происшествий и в Гомеле и области.