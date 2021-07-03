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В День Независимости к Кургану Славы идут тысячи белорусов

В День Независимости к Кургану Славы идут тысячи белорусов

К Кургану Славы сегодня идут тысячи белорусов - целыми семьями, коллективами.

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