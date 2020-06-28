В День Независимости на "Беларусь 1" - премьера совместного проекта белорусских телеканалов "Сделано"

Беларусь сильна и духом, и людьми, и технологиями! В День Независимости в эфире "Беларусь 1" - премьера нового совместного проекта белорусских телеканалов "Сделано". Он покажет главные достижения нашей страны за годы суверенитета. Авторы пройдутся по всем ключевым отраслям промышленности. Покажут разные сферы, которые вместе формируют общую картину мирной, стабильной и комфортной жизни каждого из нас.



Благоустроенные и комфортные города с развитой транспортной инфраструктурой, уровень медобслуживания, образования, науки и IT-отрасли, модернизация хозяйств и объектов промышленности - и за каждым из направлений годы кропотливой работы и решительных действий ответственных людей.



Итак, первая серия посвящена машиностроению. Для удобства зрителей телеканалы "Беларусь 1","Беларусь 24", ОНТ, СТВ и "РТР-Беларусь"покажут в своих эфирах все фильмы из цикла "Сделано" в прайм-тайм -еженедельно один собственный выпуск и две работы коллег по творческому цеху. Все это будет доступно и на Youtube.



