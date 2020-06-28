3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В День Независимости на "Беларусь 1" - премьера совместного проекта белорусских телеканалов "Сделано"
Беларусь сильна и духом, и людьми, и технологиями! В День Независимости в эфире "Беларусь 1" - премьера нового совместного проекта белорусских телеканалов "Сделано". Он покажет главные достижения нашей страны за годы суверенитета. Авторы пройдутся по всем ключевым отраслям промышленности. Покажут разные сферы, которые вместе формируют общую картину мирной, стабильной и комфортной жизни каждого из нас.
Благоустроенные и комфортные города с развитой транспортной инфраструктурой, уровень медобслуживания, образования, науки и IT-отрасли, модернизация хозяйств и объектов промышленности - и за каждым из направлений годы кропотливой работы и решительных действий ответственных людей.
Итак, первая серия посвящена машиностроению. Для удобства зрителей телеканалы "Беларусь 1","Беларусь 24", ОНТ, СТВ и "РТР-Беларусь"покажут в своих эфирах все фильмы из цикла "Сделано" в прайм-тайм -еженедельно один собственный выпуск и две работы коллег по творческому цеху. Все это будет доступно и на Youtube.
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
Активистки БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС пришли на помощь питомцам женщин в "Долине трех китов"
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
В мире
Все
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Трамп заручился поддержкой 312 выборщиков, за Харрис проголосовали только 226 представителей штатов
Спорт стал ближе - современную многофункциональную силовую площадку открыли в Шклове
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов