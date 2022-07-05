В День Независимости в белорусских родильных домах на свет появились 118 детей

В День Независимости, когда вся страна отмечала главный государственный праздник, в роддомах страны на свет появились 118 деток. Поздравления женщины принимают не только от родных. Акция "Белая Русь" - с любовью к детям" объединила членов правительства, депутатов, глав администраций районов. Особые слова благодарности в адрес врачей, акушерок, медсестер.

К поздравлениям присоединилась и Юлия Рубцова.

Под шум салютов и песни с национальным колоритом 3 Июля в Беларуси на свет появилось 118 детей. Самыми урожайными оказались Минск и Брестская область.

Традиция или закономерность - в последнее время чаще рождаются мальчики, так было и 3 Июля. Статистика по стране: 64 мальчика и 54 девочки.

Трудились, как говорится, в поте лица. В нашем центре за 3 июля родились четверо деток: двое мальчиков и две девочки. Детки родились здоровые - мы работали, помогали появиться на свет маленьким малышам. Мария Рыбак, старшая акушерка РНПЦ "Мать и дитя"

А вот и результат труда, знакомьтесь, Артемий. Несмотря на прогнозы врачей, дату родоразрешения ставили на шестое, а на свет появился в важный для всей страны день, успев посмотреть на первый в жизни салют.

Сосед по палате - тоже будущий защитник Отечества. Спешил на праздник, шутит мама, через видеосвязь уже успел познакомиться и со старшим братом Костей. Родился практически с началом гала-концерта у стелы - около 9 вечера. Отголоски праздника, как и салют, слушали в палате.





"Белая Русь" - с любовью к детям"

А спустя два дня праздник пришел прямо в стационар. Подарки и теплые слова поздравления принимали от большой делегации - в ней члены правительства, депутаты, администрации районов. Те, кого по стране объединила традиционная акция "Белая Русь" – с любовью к детям".

Детки, которые родились в День Независимости, находятся под особым покровительством, особой защитой нашей страны. Им вдвойне повезло. Во-первых, потому что они родились в Республике Беларусь, стране, которая заботится о каждом своем гражданине . Олег Романов, председатель РОО "Белая Русь"

Настоящий мужской десант 3 Июля принимали в первой клинической Минска, а сегодня цветы и пожелания быть здоровыми и, конечно, скоро вернуться за пополнением. 4 мальчика - они уже в ближайшие дни отправятся на выписку.

День рождения - в День Независимости

3 Июля теперь двойной праздник и в семье Екатерины Фроловой и Алексея Буйлова из Лепеля. Их седьмой ребенок появился на свет в областном клиническом роддоме. Богатыря с весом больше чем в 4 кг назвали Ефимом. Многодетная мама награждена орденом Матери. А мам и детей, для которых День Независимости стал еще и днем рождения, поздравили представители общественного объединения "Белая Русь".