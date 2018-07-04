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В День Независимости в белорусской столице родилось 48 малышей
Молодые мамы по традиции получат завтра поздравления и подарки от Республиканского общественного объединения "Белая Русь". В Минске акция пройдет в РНПЦ "Мать и дитя", 1, 3 и 6 больницах и родильном доме № 2.
На праздник радости и детства в Минский областной родильный дом сегодня пришли его бывшие пациенты. Родители с детьми, которые впервые увидели мир именно здесь. За внимание и профессионализм, а также за индивидуальный подход к каждому пациенту этот роддом сегодня выбирают будущие мамы не только из Минской области, но и столицы. Ежедневно здесь встречают 10 новых жизней. О традициях родильного дома - материал Натальи Кузьмицкой.
Самому младшему, одиннадцатому сыну, пока имя не придумали. Многодетная мать шутит, решать будут на большом семейном совете. Выписка совпала с днем рождения ее матери, поэтому отмечать будут сразу два праздника.
Троих из одиннадцати детей Оксана Башура родила здесь, в клиническом родильном доме Минской области. Именно за внимание и профессионализм, а также за индивидуальный подход к каждому пациенту и ценят это учреждение мамы не только из центрального региона, но и столицы.
Среди присутствующих и минчанка Мария Могилевчик с маленьким сыном Максимом. Мальчик родился в прошлом году 24 марта в родильном доме в Степянке. Так ласково называют его врачи и пациенты.
Роддом от слова "родной". Стены этого учреждения становятся родными для новорожденных и их мам. Каждого встречают с вниманием и теплотой. Так произошло и в семье главного врача Петра Масько. Третья его дочь также родилась здесь, в областном роддоме.
Областной родильный дом имеет статус перинатального центра 3 уровня, ежегодно здесь принимают около трех с половиной тысяч родов. Здесь выхаживают малышей с экстремально низким весом.
Еще в 2001 Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН присвоили областному родильному дому высокое звание "Больница, доброжелательная к ребенку", где и сегодня сохраняют традиции семьи и материнства.
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