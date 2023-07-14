В День освобождения города от фашистских захватчиков в Свислочи откроют памятник Николаю Массонову

В День освобождения города от фашистских захватчиков в Свислочи 17 июля откроют памятник Герою Советского Союза Николаю Массонову. Об этом сообщаетБЕЛТА со ссылкой на Свислочский райисполком.

Краснознаменная 217-я стрелковая дивизия под командованием полковника Н.П.Массонова освобождала Свислочь в 1944 году. Николай Массонов погиб 17 июля на территории города, когда при объезде частей дивизии его автомашина подорвалась на мине.

За проявленные исключительную храбрость, решительность и умелое нанесение крупных потерь противнику 23 августа 1944 года полковнику Н.П.Массонову присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Он награжден орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды.

Николай Массонов похоронен в Свислочи. Его именем названа улица в райцентре. Его имя присвоено Свислочской СШ №2 , на здании которой установлена мемориальная доска.

17 июля 2004 г. на месте гибели комдива открыт мемориальный знак в честь Героя Советского Союза, в 79-ю годовщину освобождения Свислочи откроется памятник.

Николай Массонов имеет богатую и славную военную биографию. Великая Отечественная застала его под Оршей. В составе 20-й армии Западного фронта его полк участвовал в Смоленском сражении и вел ожесточенные бои, сдерживая немецкое наступление по шоссе Минск - Москва. За сражения под Оршей, мужество и умелое командование войсками майор Н.П.Массонов награжден орденом Красного Знамени. 23 апреля 1942 г он назначен командиром 766-го стрелкового полка 217-й стрелковой дивизии 49-й армии Западного фронта. С декабря 1942 г. - заместитель командира 217-й стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта. Дивизия сражалась в Жиздринской наступательной операции, участвовала в Орловской наступательной операции. 1 сентября 1943 г. Н.П.Массонов назначен командиром 217-й стрелковой дивизии. Бойцы дивизии участвовали в Брянской, Гомельско-Речицкой наступательных операциях. За успешные действия под его командованием дивизии было присвоено наименование "Унечская", она была награждена орденом Красного Знамени.

"Над созданием памятника Николаю Массонову работал творческий коллектив под руководством известного гродненского скульптора Владимира Пантелеева, - рассказал заместитель председателя Свислочского райисполкома Юрий Куликов. - Он будет установлен на центральной площади города, у здания райисполкома, рядом с районной Доской почета".

Почетным гостем торжества станет внук Николая Массонова Алексей Феликсович Палицын. Много лет он проживает в Свислочском районе, переехав сюда из Москвы. Часто встречается с молодежью, делится семейными воспоминаниями, участвует в митингах, торжествах в честь Дня Победы и других событиях, связанных с сохранением исторической памяти о Великой Отечественной войне.