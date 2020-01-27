В День памяти жертв холокоста мемориальная церемония прошла в польском Освенциме

Сегодня мир вспоминает жертв холокоста. В польском городе Освенцим проходят мероприятия в честь 75-летия освобождения немецкого концлагеря "Аушвиц-Биркенау". Сюда прибыли около 200 бывших узников из разных стран. Они возложили венки к "стене смерти".

В мемориальной церемонии принял участие и президент Польши Анджей Дуда. Через несколько часов к акции памяти присоединятся официальные делегаций из более 50 стран, в том числе и Беларуси.