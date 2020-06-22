В День памяти жертв Великой Отечественной войны - тематический эфир на телеканале "Беларусь 3"

Ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны социокультурный канал Белтелерадиокомании "Беларусь 3" подготовил тематический эфир. В эти скорбные дни вниманию зрителей тематические фильмы о тех кровопролитных временах, специальные выпуски постоянных проектов. Сегодня наши коллеги покажут три драматические ленты о судьбах и героизме простых советских людей в годы войны: "Пани Мария", "По законам военного времени" и "Бессмертный гарнизон".