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В День памяти жертв Великой Отечественной войны - тематический эфир на телеканале "Беларусь 3"
Ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны социокультурный канал Белтелерадиокомании "Беларусь 3" подготовил тематический эфир. В эти скорбные дни вниманию зрителей тематические фильмы о тех кровопролитных временах, специальные выпуски постоянных проектов. Сегодня наши коллеги покажут три драматические ленты о судьбах и героизме простых советских людей в годы войны: "Пани Мария", "По законам военного времени" и "Бессмертный гарнизон".
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