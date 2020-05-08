В День Победы откроются и аттракционы в Минске

К новому сезону их значительно обновили. Так, в парке имени Горького установили качели вращательного действия, а в парке Челюскинцев сконструировали самый крупный открытый детский лабиринт в Минске и батутный аттракцион. Началу сезона способствует и погода. В эти выходные в Минске будет солнечно и без осадков. А воздух прогреется до 18 градусов.