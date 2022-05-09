В День Победы в Витебске царит атмосфера праздника

День Победы действительно объединяет поколения. Сегодня вся Беларусь празднует 9 Мая. Так, в Витебске марши Победы звучат на главной площади. Это подарок от творческих коллективов города. В парке Победителей работают аттракционы, организованы флешмобы.

В Витебске также работает съемочная группа АТН. На связь выходит Марина Романовская.

Северный регион поздравляет всех с Днем Великой Победы! По доброй традиции праздник в Витебске начался с торжественного шествия по центральной улице города.

В огромной колонне трудовые коллективы, студенты, спортсмены - почти ?… человек. Финальной точкой маршрута стала площадь Победы.

У монумента в честь советских воинов, партизан и подпольщиков состоялся митинг. К Вечному огню легли живые цветы. На момент освобождения, в июне 44-го, Витебск лежал в руинах. Город пришлось восстанавливать с нуля.