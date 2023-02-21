В День родного языка "Купалаўскую дыктоўку" написали более 1 тыс. человек

"Купалаўскую дыктоўку" в Международный день родного языка написали более 1 тыс. человек. К слову, участники писали текст, который принадлежит перу Янки Сипакова, сообщаетБелТА.

"Стало доброй традицией в День родного языка проводить "Купалаўскую дыктоўку". И эта традиция все больше набирает обороты. Порядка 10 дипмиссий Беларуси по всему миру присоединились к нашему мероприятию, которое проходит уже в пятый раз", - отметил первый проректор Гродненского государственного университета (ГрГУ) имени Янки Купалы Александр Каревский.

По его словам, среди участников мероприятия посольство Беларуси в КНР, которое стояло у истоков традиции, а также представители из университетов-партнеров из КНР, где открыты центры изучения белорусского языка и культуры. К диктанту присоединились и коллеги из Московского госуниверситета им. М. В. Ломоносова. "Это наши друзья, которым нравится белорусский язык, нравится наследие Купалы и других наших творцов", - сказал Александр Каревский. Кроме того, среди участников этого года национально-культурная автономия "Белорусы Москвы" и белорусская община Армении "Беларусь".

К диктанту подключились студенты Купаловского вуза, учащиеся колледжей. Участие в "Купалаўскай дыктоўцы" приняла и студентка филологического факультета ГрГУ имени Янки Купалы Ангелина Янкелайть. "Мой выбор профессии, связанный с белорусским языком, неслучаен. Я с детства им восхищалась, моя мама - учитель белорусского языка и литературы. И я выбрала эту судьбу для себя. Даже моя младшая сестра сейчас участвует во всех мероприятиях, которые проводятся кафедрой белорусской филологии нашего университета. И мы надеемся, что она тоже свяжет свою жизнь с белорусским языком", - сказала девушка. Она добавила, что Международный день родного языка особенный для нее, как и для всех ее однокурсников, для каждого студента Купаловского университета.