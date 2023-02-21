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В День родного языка телеканал "Беларусь 3" еще больше наполнит сеть вещания национальным контентом

Первый и единственный белорусскоязычный телеканал нашей страны в День родного языка еще больше наполняет сеть вещания национальным контентом. Телеканал настоящих ценностей - "Беларусь 3" - в международный праздник представит к просмотру рейтинговые "Навіны культуры", "Беларускую кухню", "Калыханку" і "Дабраранак". Самая культурная кнопка страны порадует контентом и театралов. В дневном эфире дадут "Леаніды не вернуца назямлю". Спектакль по Короткевичу увидим в постановке театра имени Якуба Коласа. Эфир наполнят стихи белорусских поэтов и кинопоказы на родном языке под аккомпанемент тематических роликов.

Юбилейную эфирную сеть, а в этом телесезоне "Беларусь 3" встретил десятилетие, уже пополнил проект "Культурны тыдзень". Среди новинок и телевикторина "Веды ў кубе". Следующий премьерный показ уже 4 марта. Зрителей ближе познакомят с одаренной молодежью в проекте "Новыя людзі".

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