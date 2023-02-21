В День родного языка в Центральной научной библиотеке им. Якуба Коласа пройдет Республиканский диктант по белорусскому языку

21 февраля в День родного языка с 13:00 до 14:00 в Центральной научной библиотеке им. Якуба Коласа пройдет Республиканский диктант по белорусскому языку. Все, кто хочет проверить свои знания, могут послушать текст в режиме онлайн через платформу Zoom. Также диктант будет транслировать канал "Культура" Белорусского радио. Отметим, в Год мира и создания текст будет посвящен красоте нашей белорусской земли.