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В День родного языка в Центральной научной библиотеке им. Якуба Коласа пройдет Республиканский диктант по белорусскому языку
21 февраля в День родного языка с 13:00 до 14:00 в Центральной научной библиотеке им. Якуба Коласа пройдет Республиканский диктант по белорусскому языку. Все, кто хочет проверить свои знания, могут послушать текст в режиме онлайн через платформу Zoom. Также диктант будет транслировать канал "Культура" Белорусского радио. Отметим, в Год мира и создания текст будет посвящен красоте нашей белорусской земли.
На диктант зарегистрировались не только из нашей страны, но и США, Германии, Польши, Литвы, Чехии, Словакии. Это люди разных возрастов и профессий. Всего почти тысяча человек.
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