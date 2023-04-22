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В день субботника особое внимание мерам безопасности, напоминают в Министерстве труда и соцзащиты

В день субботника особое внимание, напоминают в Министерстве труда и соцзащиты, мерам безопасности. Каждый участник должен перед допуском к самостоятельной работе пройти целевой инструктаж по охране труда.

Игорь Старовойтов, замминистра труда и социальной защиты Беларуси:
Если работники будут работать на рабочих местах, то техника безопасности регулируется в обычном режиме. Но, как мы знаем, многие из нас выходят на улицу, помогают убирать мемориальный комплекс, территорию, где-то попадают на территорию других предприятий, поэтому необходимо соблюдение техники безопасности. Прежде всего, это проведение целевого инструктажа по тем видам работ, которые будут исполняться. Конечно, необходимо обеспечение исправным инвентарем, средствами индивидуальной защиты, если где-то на стройке, необходима каска, если работа недалеко от проезжей части, то необходимо светоотражающими жилетами обеспечить участников субботника.

Запрещается оставлять инструмент и инвентарь на тротуарах и проезжей части, работать в условиях недостаточной видимости и во время грозы. Человек не допускается к выполнению работ в случае ухудшения самочувствия, связанного с простудными заболеваниями.

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