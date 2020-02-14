В День влюбленных "J:Морс" даст концерт в сопровождении оркестра Белтелерадиокомпании

Одна из популярных рок-групп страны - в новой симфонической обработке. "J:Морс" даст традиционный двухчасовой концерт в сопровождении оркестра Белтелерадиокомпании. Специально для "рок-симфонии" тандема за три месяца "освежили" 19 аранжировок и партитур. Репетиции проходили в Доме радио, на Красной, 4. Большая часть песен хорошо известна белорусам, треки занимают первые места в хит-парадах на FM-волнах. Презентуют и новинки из альбома, его премьера пройдет в марте.



