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В День влюбленных "J:Морс" даст концерт в сопровождении оркестра Белтелерадиокомпании

Одна из популярных рок-групп страны - в новой симфонической обработке. "J:Морс" даст традиционный двухчасовой концерт в сопровождении оркестра Белтелерадиокомпании. Специально для "рок-симфонии" тандема за три месяца "освежили" 19 аранжировок и партитур. Репетиции проходили в Доме радио, на Красной, 4. Большая часть песен хорошо известна белорусам, треки занимают первые места в хит-парадах на FM-волнах. Презентуют и новинки из альбома, его премьера пройдет в марте.

Всего на концерт "J:Морс" поступило в продажу более 2 тысяч билетов

В концертном зале "Прайм Холл" ожидается аншлаг: в продажу поступило две тысячи билетов. Чуть более двух десятков квитков осталось на танцпол, их стоимость - 48 рублей.

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