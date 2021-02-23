В День защитников Отечества Беларусь чтит память героев

Праздничные мероприятия и дни открытых дверей проходят во многих воинских частях и соединениях белорусской армии.



Однако в этот день не только поздравляют защитников, но и чтят память тех, кто отдал свои жизни ради нашего мира. По традиции сегодня состоялось возложение цветов к монументу Победы. В церемонии приняло участие руководство военного ведомства во главе с Министром обороны Виктором Хрениным.