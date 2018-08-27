В День знаний, 1 сентября, будет преимущественно без осадков

Осень постепенно вступает в свои права. Дожди, ветер и понижение температуры воздуха. Завтра на востоке центрального региона синоптики прогнозируют кратковременные осадки. Ночью около плюс 12, днем до 23 тепла. В среду неустойчивый воздух с Балтийского моря принесет новую порцию дождей. В отдельных районах возможны грозы. Столбик термометра покажет плюс 25. В последний день месяца осадки местами.