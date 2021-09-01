В День знаний А. Лукашенко принял участие в открытии средней школы № 35 Бобруйска

Беларусь начинает новый учебный год. Сегодня - 1 сентября - первый день осени, наполненный улыбками и цветами. В День знаний Президент Александр Лукашенко принял участие в открытии средней школы № 35 Бобруйска. Учреждение было построено менее чем за год в молодом микрорайоне города.







В здании школы, помимо всего, что там традиционно должно быть: учебных классов, лабораторий, столовой, библиотеки, есть витаминный бар, бассейн, тир, лыжная база. Оборудованы разнообразные мастерские, зал хореографии и ритмики, артистическая, костюмерная, лингафонные кабинеты, кабинеты допризывной подготовки, кинопроекционная и многое другое. Кроме того, здесь расположена физкультурно-спортивная зона, состоящая из стадиона, волейбольных и баскетбольных площадок, а также площадок для гимнастики, спортивных игр, метания ядра, игр в мини-футбол. Учебное заведение рассчитано более чем на тысячу учеников.



Президент отметил: совершенствование инфраструктуры от родильных домов, поликлиник и учреждений образования до детских площадок и спортивных стадионов - это главное, на что направлены государственные программы по развитию малых и средних городов.



