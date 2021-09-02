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В День знаний свои двери распахнула новая школа № 75 в Гомеле
В Гомеле открылась новая школа.
Факт
Долгожданный объект в микрорайоне-новостройке рассчитан более чем на 1300 ребят.
Школа была построена в кратчайшие сроки и с учетом всех современных требований. Она состоит из 4-х корпусов с общим внутренним двориком, 30 аудиторий, оборудованных всем необходимым,лабораторийхимии, биологии, физики, астрономии. Несколько лингафонных кабинетов, а также мастерские для проведения занятий по техническому труду, декоративно-прикладная и театральная студии, зал хореографииплюс спортивные площадки и бассейн. Реализация проекта осуществлялась в рамках инвестиционной программы Гомельской области.
Вы видите, какая красивая, уютная школа появилась в нашем микрорайоне. Год объявлен Годом единства, и пошло объединение всех усилий, всех ресурсов, трудовых, разных профессий, родители, учителя, волонтеры.
Сегодня важнейшая государственная задача -чтобы поколение 21 века обладало высоким интеллектуальным потенциалом, духовно и нравственно развитым было, но и, соответственно, задача преподавателей - воспитывать наше молодое поколение -учеников и этой школы настоящими патриотами на наших национальных ценностях, традициях, чтоб они были настоящими гражданами нашей страны.
Благодаря поддержке главы государства только за два последних года на карте Гомельской области появилось 5 новых учреждений образования.
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