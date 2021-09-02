ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В День знаний свои двери распахнула новая школа № 75 в Гомеле

В Гомеле открылась новая школа.

Долгожданный объект в микрорайоне-новостройке рассчитан более чем на 1300 ребят.


Школа была построена в кратчайшие сроки и с учетом всех современных требований. Она состоит из 4-х корпусов с общим внутренним двориком, 30 аудиторий, оборудованных всем необходимым,лабораторийхимии, биологии, физики, астрономии. Несколько лингафонных кабинетов, а также мастерские для проведения занятий по техническому труду, декоративно-прикладная и театральная студии, зал хореографииплюс спортивные площадки и бассейн. Реализация проекта осуществлялась в рамках инвестиционной программы Гомельской области.


Изображение


Вы видите, какая красивая, уютная школа появилась в нашем микрорайоне. Год объявлен Годом единства, и пошло объединение всех усилий, всех ресурсов, трудовых, разных профессий, родители, учителя, волонтеры.Петр Миклашевич
Геннадий Соловей, председатель Гомельского облисполкома
Сегодня важнейшая государственная задача -чтобы поколение 21 века обладало высоким интеллектуальным потенциалом, духовно и нравственно развитым было, но и, соответственно, задача преподавателей - воспитывать наше молодое поколение -учеников и этой школы настоящими патриотами на наших национальных ценностях, традициях, чтоб они были настоящими гражданами нашей страны.
Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси


Благодаря поддержке главы государства только за два последних года на карте Гомельской области появилось 5 новых учреждений образования.



Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все