В День знаний свои двери распахнула новая школа № 75 в Гомеле

Сегодня важнейшая государственная задача -чтобы поколение 21 века обладало высоким интеллектуальным потенциалом, духовно и нравственно развитым было, но и, соответственно, задача преподавателей - воспитывать наше молодое поколение -учеников и этой школы настоящими патриотами на наших национальных ценностях, традициях, чтоб они были настоящими гражданами нашей страны.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси