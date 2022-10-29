В Департаменте охраны МВД Беларуси ведется работа над созданием информационного центра безопасности

Это служба, которая постоянно развивается, и этим можно похвастаться. Потому что развитие есть во всем. Это и действия сотрудников на месте преступления, это и развитие технических средств и систем охраны, это развитие информационных центров безопасности, это и надежность охраны наших проектов. Информационный центр безопасности будет создан к 1 июля 2023 года. Мы сделали пилотный проект на базе минского управления Департамента охраны МДВ. Это центр, где произойдет развитие систем видеонаблюдения, которые устанавливаются на наших объектах, уличных сетях, а так же объектах под охраной.

Департаменту охраны МВД Беларуси сегодня исполняется 70 лет. Президент Александр Лукашенко направил поздравление работникам и ветеранам структуры.За время суверенной Беларуси ведомство проделало большой путь. На этих людях лежит охрана важных объектов, коммерческих структур, квартир граждан. Каждый день в строю больше полутора тысяч человек: от техников до групп задержания. И каждый день новые вызовы. Чтобы упростить все процессы, в Департаменте охраны МВД начали работу над информационным центром безопасности, где объединят все камеры в одну сеть.С начала года бойцы Департамента охраны задержали более 5,5 тысячи нарушителей, 1500 преступлений на охраняемых объектах пресечены. Кто охраняет белорусов и как обеспечить спокойствие людей? Расскажем в "Главном эфире" в это воскресенье.