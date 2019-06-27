В деревне атлетов проживает более 4 000 спортсменов, а также тренерский штаб и их врачи, и наш корреспондент Юлия Гризунт узнала, как проводят свободное время главные герои Европейских игр. Болеттэ Иверсен в Беларуси уже во второй раз. Поэтому отлично знает, что борьба за медали на байдарках с нашей командой простой не бывает. В комнате спортсменки - только самое необходимое. Ведь отвлекаться от тренировок здесь - непозволительная роскошь. В комнате спортсмены проводят не много времени. Все развлечения на улице. Это и настольный футбол, и активности для больших компаний. Конечно же, под навесом мягкие кресла-мешки, чтобы отдохнуть после тренировок. Буквально на каждом шагу можно взять из холодильников мороженое и холодную воду.

