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В деревне атлетов проживает более 4 000 спортсменов

В деревне атлетов проживает более 4 000 спортсменов, а также тренерский штаб и их врачи, и наш корреспондент Юлия Гризунт узнала, как проводят свободное время главные герои Европейских игр. Болеттэ Иверсен в Беларуси уже во второй раз. Поэтому отлично знает, что борьба за медали на байдарках с нашей командой простой не бывает. В комнате спортсменки - только самое необходимое. Ведь отвлекаться от тренировок здесь - непозволительная роскошь. В комнате спортсмены проводят не много времени. Все развлечения на улице. Это и настольный футбол, и активности для больших компаний. Конечно же, под навесом мягкие кресла-мешки, чтобы отдохнуть после тренировок. Буквально на каждом шагу можно взять из холодильников мороженое и холодную воду.


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В деревне атлетов сейчас проживают более 4 000 человек

Свободного времени, они признаются, практически нет. Специально к Европейским играм в деревне построили поликлинику. После спортивного форума здесь будут обслуживаться 6 000 студентов. В медцентре работает около сотни медиков, которые помогают спортсменам восстановиться после тренировок и соревнований.


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Столовая спортсменов впечатляет своими масштабами

И речь не только о размере. Здесь 24 на 7 работают повара самых разных направлений. В меню - европейская, белорусская, восточная кухни. Обязательно свежие фрукты, овощи и халяль. Питание бесплатное. А главное, количество приемов пищи для жителей деревни не ограничено. Деревня атлетов сейчас выглядит, как уменьшенная копия Европы. Страны размером с пару этажей и десятки языков. Впрочем, быть полиглотом не обязательно, ведь всех здесь объединяет здоровый дух состязаний, а еще тот самый тернистый путь к победе, радуются которой во всех странах одинаково.

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