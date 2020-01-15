Все больше молодежь интересуется и нашими историческими обрядами и традициями. В деревне Большой Полсвиж провели колядную игру "Женитьба Терешки". Это старинная забава, целью которой было поближе познакомить девушек на выданье и холостых парней. Сегодня обряд является историко-культурной ценностью Беларуси, и максимально детально традицию сохранили на Лепельщине. Колядный вечер за старинной игрой решила провести и Ольга Масловская.



Поцелуи, шутки, смех, стук каблуков под аккомпанемент деревенских музыкантов - знай, Терешку женят! Сегодня вся молодежь Большого Полсвижа здесь. И не только. В зрителях - бабушки, что нет-нет, да и бросаются в пляс.

Кто в народном костюме, кто нет, но это не имеет значения, ведь "Женитьба" - не спектакль, а живая традиция, что испокон веков существует на этой земле.





На Лепельщине женили Терешку еще во времена Полоцкого княжества

Причем, эта колядная традиция никогда не прекращалась. Правда, с течением времени забыли, кто такой Терешка. Предполагают, что это древний защитник семьи. А игра - не что иное, как первый шаг девушек и парней к вступлению в брак.

У женитьбы свой сценарий. Ведут игру мать и отец - бойкие и говорливые люди из горожан. У Натальи и Василия глаза пристальные: быстро понимают, кто из участников к кому относится с симпатией - так и женят.

Теперь очередь испытаний: играют в поцелуи, в бобыля, ловят друг друга.

Кто не знает, с какими поговорками бежать за своей девушкой, дают шпаргалку

Галина Фокин из Стай под Лепелем точно помнит слова каждой терешкиной песни - словно это было вчера. А, между прочим, на Сороки известной в деревне певунье исполнилось 90 лет. В молодости Терешку женила раза три.

Кстати, "Женитьба Терешки" - не единственная колядная игра, что сохранилась в народной традиции. В деревне Стекольный завод на Поставщине можно поучаствовать в забаве "Ящур".