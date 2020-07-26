В деревне Будиловка открыли мемориальный комплекс

В Докшицком районе открыли мемориал в честь местных жителей, воевавших на фронтах и в партизанских отрядах, подпольщиков и мирных жителей. Они отдали свои жизни за свободу и независимость родной земли. Расположен памятник в деревне Будиловке. На четырех гранитных плитах 106 имен. Обелиск возвели на народные пожертвования. Также накануне в Будиловке отметили и день деревни. Праздник прошел с размахом - звучала гармонь, были и танцы.