Постоянная прописка – Беларусь. В деревне Фариново Полоцкого района зимует аист. По неизвестным причинам птица не улетела с сородичами в Африку. Жители заметили пернатого поздней осенью. Одинокая птица облюбовала левый берег реки Ушачи. Близко к людям не подходит, но сердобольные сельчане не обижаются и каждый день приносят аисту еду. Даже самодельное гнездо соорудили из камыша. Очень надеются, что с их помощью птица благополучно дождется весны.

Всего в пяти километрах от места зимовки аиста коротает зиму еще один представитель этого вида пернатых. Аист Жора - самая важная птица на подворье Галины Кулаго. Здесь он уже четвертый год. Его нашли с перебитым крылом, выходили, но летать аист не смог. Так и остался на постоянное место жительства.