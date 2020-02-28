В деревне Хатежино открылась новая амбулатория

Экономический рост Минского района вызывает и значительное увеличение количества его жителей. Ежегодно плюс 8 000 - 10 000. В этом смысле для территории, которую уже почти можно сопоставить по количеству населения с областным центром, нужны детские садики и школы. И этот вопрос также решается.

"Вот здесь, рядом с Хатежино, мы приступили к строительству садика на 230 мест. Такие же учреждения уже строятся в Боровлянах, оно введется в мае, в Колодищах - два садика. Один введется в августе, второй в декабре. Мы также приступили к строительству в Колодищах школы на 780 мест. Плюс в Сенице введется учреждение дошкольное на 150 мест, Михановичи на 230, Мачулищи тоже на 230".