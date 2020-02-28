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В деревне Хатежино открылась новая амбулатория
Новые детские садики в Минском районе
Экономический рост Минского района вызывает и значительное увеличение количества его жителей. Ежегодно плюс 8 000 - 10 000. В этом смысле для территории, которую уже почти можно сопоставить по количеству населения с областным центром, нужны детские садики и школы. И этот вопрос также решается.
Иван Крупко, председатель Минского райисполкома:
"Вот здесь, рядом с Хатежино, мы приступили к строительству садика на 230 мест. Такие же учреждения уже строятся в Боровлянах, оно введется в мае, в Колодищах - два садика. Один введется в августе, второй в декабре. Мы также приступили к строительству в Колодищах школы на 780 мест. Плюс в Сенице введется учреждение дошкольное на 150 мест, Михановичи на 230, Мачулищи тоже на 230".
И, пожалуй, самым долгожданным событием для Минского района должно стать строительство новой большой поликлиники в Боровлянах. Ее возведение начнется уже в этом году. Теперешнее здание после реконструкции станет детской и стоматологической поликлиникой.
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