В деревне Новины Березинского района "Тянули Коляду на дуба"

Финальная точка рождественских праздников. В деревне Новины Березинского района провели обряд "Тянуть Коляду на дуба". Традиция, которой местные придерживаются не одно десятилетие, уже стала брендом деревни.

Кстати, праздник является нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси и внесен в Государственный список историко-культурных ценностей. Ведущую роль в мероприятии занимают песни, танцы и традиционные игры.