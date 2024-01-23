3.78 BYN
2.96 BYN
3.47 BYN
В деревне Новины Березинского района "Тянули Коляду на дуба"
Финальная точка рождественских праздников. В деревне Новины Березинского района провели обряд "Тянуть Коляду на дуба". Традиция, которой местные придерживаются не одно десятилетие, уже стала брендом деревни.
Кстати, праздник является нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси и внесен в Государственный список историко-культурных ценностей. Ведущую роль в мероприятии занимают песни, танцы и традиционные игры.
Организаторы праздника около 30 лет назад проводили фольклорные путешествия и собирали информацию у старожилов, чтобы достоверно воссоздать обряд.