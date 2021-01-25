В деревне Новины Березинского района "Затянули Коляду на дуба". Исключительно здесь проводят этот стародавний обряд. А вот слава о нем идет далеко за пределы деревни: фольклорное деяние - нематериальная историко-культурная ценность Беларуси, она же внесена и в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.