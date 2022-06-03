В деревне Новоселки увековечены имена солдат, которые погибли при разгроме группировки немецко-фашистских войск

Память поколений. В деревне Новоселки Сенненского района увековечены имена защитников Отечества, которые погибли при разгроме группировки немецко-фашистских войск. В братской могиле 191 воин. Это солдаты-красноармейцы и партизаны. Установить ранее неизвестные имена сумел работник одного из предприятий Витебска, который много лет занимается темой Великой Отечественной войны. В этой местности в ходе операции «Багратион» шли ожесточенные бои. Героические страницы истории стали темой урока мира в Богушевской средней школе.



Полина Стрик, учащаяся Богушевской средней школы им. А. Э. Марфицкого:

Мне запали в душу выступления наших гостей. Мы должны знать о наших родственниках, которые участвовали, которые были на оккупированных территориях в партизанском движении.



Василий Шатков, начальник службы УП "Витебскоблгаз":

Это очень скрупулезная и трудная работа. Приходится перелопатить большой объем информации. Приходится изучать боевые донесения частей, наградные документы и сравнивать с уже существующими списками воинских захоронений вблизи этих боевых действий.



В прошлом году в Витебской области поисковики смогли вернуть из небытия имена более 2 с половиной тысяч защитников Отечества. Более 5 тысяч фамилий увековечены на мемориальных плитах. Останки 468 солдат перезахоронены с воинскими почестями.