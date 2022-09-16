В деревне Тресковщина открыли мемориальную доску Ольге Нагорской - организатору медслужбы партизанского отряда

16 сентября ко Дню народного единства в деревне Тресковщина открыли мемориальную доску начальнику медслужбы партизанского отряда имени Щорса Ольге Нагорской. В 1940 году она окончила Минский мединститут. Война застала ее с маленьким сыном на руках. И с первых дней войны медик оказывала квалифицированную помощь бойцам Красной армии и жителям, пострадавшим во время боев. А в 1943-м Нагорская в деревне Тресковщина организовала медицинскую службу партизанского отряда имени Щорса. Все факты о жизни военного врача собирали жители деревни. Они же и предложили увековечить память, установив плиту на здании местного фельдшеско-акушеского пункта. И сегодня отдать дань уважения нашим героям в годы той страшной войны пришли школьники и студенты.