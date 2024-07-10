В деревне Волма Дзержинского района вырос городок будущего с акцентом на зеленой энергетике

Зеленые квесты, экскурсии по городу будущего и научные классы - это только несколько направлений из летней программы экотехнопарка "Волма" Дзержинского района Минской области. Образовательный туризм особенно популярен в период каникул.

Среди гостей ресурсного центра и будущие инженеры из профильного лагеря "Атом". Как устроено инновационное пространство, рассказала Александра Гойтан.

В деревне Волма Дзержинского района вырос городок будущего. Восьмой год подряд здесь возводят "умный район" с акцентом на зеленой энергетике. Интеллектуальные дома с минималистичным интерьером подпитываются природными ресурсами: в частности, для отопления - лучами солнца и порывами ветра.

Такие апартаменты без постоянных жителей. Но даже на расстоянии в комнате можно включить свет либо поднять жалюзи. За комфорт ответственные современные технологии.

"ЭкоТехноПарк-Волма", можно так сказать, - это центр массового пользования в целях обучения, образования. Нас посещает огромное количество людей - порядка 2 тыс. человек в году: от школьников до взрослых людей. Дмитрий Баечко, заместитель директора филиала "Ресурсный центр "ЭкоТехноПарк-Волма" Республиканского института профессионального образования

Технопарк "Волма" в первую очередь с приставкой эко-, ведь на территории ресурсного центра открыто 8 лабораторий, посвященных природным источникам энергии. Специальные тренажеры, интерактивные стенды и мультиборды - для повышенной визуализации занятий.

Для учителей, студентов или учеников младшей школы в ресурсном центре разработали определенный формат занятий, которые длятся неделю: от интеллектуальных квестов и игр до тренингов. Так, будущие инженеры-теплоэнергетики из Гомеля попали на летний интенсив в Минскую область.

Инновации здесь тесно связаны с историей, потому одно из популярных направлений в летней программе ресурсного центра - так называемый развлекательный туризм. Экотехнопарк занимает 24 га, в том числе усадьбу Ваньковичей с парковым ансамблем и дубом-долгожителем.